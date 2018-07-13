Ортега: "Я рад, что Роналду ушел из "Реала"

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Ортега: "Я рад, что Роналду ушел из "Реала"

Известный испанский журналист Хосе Игнасио Ортега высказался о трансфере Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Я рад, что Криштиану Роналду ушел. Он постарел. Мое мнение: его надо было продавать еще три года назад. За последние пять лет "Реал" четыре раза выиграл Лигу Чемпионов. Может быть, два раза "Реал" выиграл благодаря Роналду. Но еще два раза - благодаря Рамосу, Ди Марии и Бэйлу. Сейчас "Реалу" нужная новая команда, а Криштиану мешает. Если хочешь революцию, надо убрать Криштиану.

Криштиану и Бэйл мешали друг другу. У Бэйла психология не очень крепкая, а у Криштиану - очень крепкая. Бэйл - отличный футболист, и сейчас у него последний шанс. Я мечтаю о связке Бэйл - Азар в "Реале" - заявил Ортега.

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