"Осасуна" близка к аренде Ману Санчеса из "Атлетико"

Фото: инстаграм Санчеса/Автор неизвестен

Левый защитник мадридского "Атлетико" Ману Санчес близок к переходу в "Осасуну", сообщает Рубен Урия.

По информации источника, между клубами уже достигнуто принципиальное соглашение об аренде на следующий сезон.

О переходе еще не договорились окончательно, так как клуб из Памплоны намерен включить в контракт игрока пункт о праве выкупа.

В прошедшем сезоне Санчес уже играл за "Осасуну" на правах аренды.

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