"Осасуна" дожала "Райо Вальекано"

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В рамках 8-го тура чемпионата Испании "Осасуна" дома вырвала победу над "Райо Вальекано" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 91-й минуте забил защитник Ману Санчес. Права на 21-летнего футболиста принадлежат мадридскому "Атлетико".

"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: 1:0 – 90 Санчес.

"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Торро (Хосе Анхель, 86), Монкайола (Ойер Санхурхо, 81), Роберто Торрес (Мартинес, 67), Рубен Гарсия (Чими Авила, 67), Кике Гарсия.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 88), Сисс (Оскар Валентин, 72), Паласон (Бебе, 88), Трехо (Гвардиола, 57), Фалькао (Нтека, 57).

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