"Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей (видеообзор матча)

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"Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей (видеообзор матча)

"Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей в матче 5-го тура Примеры.

"Осасуна": Рубен Мартинес, Давид Гарсия, Эступиньян, Аридане, Видаль, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Мерида (Монкайола, 90), Рубен Гарсия (Брандон, 78), Чими Авила, Адриан (Ибаньес, 71).

"Бетис": Роблес, Бартра, Эмерсон, Манди, Педраса, Гуардадо (Gutiérrez, 79), Хави Гарсия, Хуанми (Хоакин, 68), Каналес, Фекир (Морено, 73), Иглесиас.

"Осасуна" после пяти туров чемпионата Испании занимает 8 место в Ла Лиге, набрав 7 баллов. "Бетис" с 5 очками занимает 13 строчку.

Видеообзор встречи:

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