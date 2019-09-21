"Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей (видеообзор матча)
"Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей в матче 5-го тура Примеры.
"Осасуна": Рубен Мартинес, Давид Гарсия, Эступиньян, Аридане, Видаль, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Мерида (Монкайола, 90), Рубен Гарсия (Брандон, 78), Чими Авила, Адриан (Ибаньес, 71).
"Бетис": Роблес, Бартра, Эмерсон, Манди, Педраса, Гуардадо (Gutiérrez, 79), Хави Гарсия, Хуанми (Хоакин, 68), Каналес, Фекир (Морено, 73), Иглесиас.
"Осасуна" после пяти туров чемпионата Испании занимает 8 место в Ла Лиге, набрав 7 баллов. "Бетис" с 5 очками занимает 13 строчку.
Видеообзор встречи:
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|3
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|2
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|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0