"Осасуна" и "Эйбар" не смогли выявить победителя
В рамках 2-го тура испанской Примеры "Осасуна" сыграла вничью с "Эйбаром".
"Осасуна" - "Эйбар" 0:0
"Осасуна": Рубен Мартинес, Аридане, Видаль, Эступиньян, Давид Гарсия, Монкайола, Ибаньес (Брандон, 87), Брашанац, Роберто Торрес, Чими Авила (Вильяр, 81), Кардона (Рубен Гарсия, 66).
"Эйбар": Дмитрович, Техеро, Арбилья (Леон, 87), Оливейра, Альварес, Де Бласис, Эскаланте, Орельяна (Экспосито, 67), Диоп, Энрик (Шарлес, 63), Кике Гарсия.
Предупреждения: Видаль (11), Чими Авила (16), Альварес (23), Давид Гарсия (30), Арбилья (45), Оливейра (65), Брашанац (83), Шарлес (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Осасуна
|2
|4
|3
|Реал Мадрид
|1
|3
|4
|Мальорка
|1
|3
|5
|Реал Вальядолид
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0