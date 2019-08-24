"Осасуна" и "Эйбар" не смогли выявить победителя

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"Осасуна" и "Эйбар" не смогли выявить победителя

В рамках 2-го тура испанской Примеры "Осасуна" сыграла вничью с "Эйбаром".

"Осасуна" - "Эйбар" 0:0

"Осасуна": Рубен Мартинес, Аридане, Видаль, Эступиньян, Давид Гарсия, Монкайола, Ибаньес (Брандон, 87), Брашанац, Роберто Торрес, Чими Авила (Вильяр, 81), Кардона (Рубен Гарсия, 66).

"Эйбар": Дмитрович, Техеро, Арбилья (Леон, 87), Оливейра, Альварес, Де Бласис, Эскаланте, Орельяна (Экспосито, 67), Диоп, Энрик (Шарлес, 63), Кике Гарсия.

Предупреждения: Видаль (11), Чими Авила (16), Альварес (23), Давид Гарсия (30), Арбилья (45), Оливейра (65), Брашанац (83), Шарлес (90).  

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