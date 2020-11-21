"Осасуна" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры

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"Осасуна" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры

В стартовом матче 10-го тура испанской Примеры "Осасуна" сыграла вничью с "Уэской".

На данный момент "Осасуна" занимает 11-е место, а "Уэска" - 17-е.

"Осасуна" - "Уэска" 1:1

Голы: Сандро Рамирес, 5 - 0:1, Давид Гарсия, 68 - 1:1

"Осасуна": Эррера, Унаи Гарсия, Хуан Крус (Монкайола, 46), Ронкалья (Видаль, 78), Давид Гарсия, Роберто Торрес (Гальего, 46), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес (Барха, 84), Будимир (Адриан, 78).

"Уэска": Фернандес, Галан, Инсуа, Педро Лопес, Сиовас, Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Гарсия, Феррейро (Серхио Гомес, 86), Москера, Сандро Рамирес (Окадзаки, 75), Рафа Мир (Нвакали, 56).

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