"Осасуна" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры
В стартовом матче 10-го тура испанской Примеры "Осасуна" сыграла вничью с "Уэской".
На данный момент "Осасуна" занимает 11-е место, а "Уэска" - 17-е.
"Осасуна" - "Уэска" 1:1
Голы: Сандро Рамирес, 5 - 0:1, Давид Гарсия, 68 - 1:1
"Осасуна": Эррера, Унаи Гарсия, Хуан Крус (Монкайола, 46), Ронкалья (Видаль, 78), Давид Гарсия, Роберто Торрес (Гальего, 46), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес (Барха, 84), Будимир (Адриан, 78).
"Уэска": Фернандес, Галан, Инсуа, Педро Лопес, Сиовас, Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Гарсия, Феррейро (Серхио Гомес, 86), Москера, Сандро Рамирес (Окадзаки, 75), Рафа Мир (Нвакали, 56).
Читайте также: Провал России и Германии, громкие COVID-скандалы, заход Роналду на новый рекорд: главные итоги группового этапа Лиги Наций. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 ноября
-
Гвардиола отказал двум клубам перед продлением контракта с "Манчестер Сити"
-
Тотти рассказал, как перенес заболевание коронавирусом
-
Лукаку - лидер среди действующих футболистов по голам за сборную, забитым до 28 лет
-
"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ
-
"Осасуна" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры
-
В двух матчах 15-го тура РПЛ произошли замены арбитров
-
Мбаппе вошел в топ-5 бомбардиров ПСЖ
-
Зидан: "Варан не продается"
-
Зобнин поделился мнением о Тедеско
-
Иско не собирается покидать "Реал"
-
"Барселона" нашла напарника для Де Йонга
-
Соперник "Краснодара" по ЛЧ "Ренн" уступил "Бордо" в матче Лиги 1
-
Манчини вылечился от коронавируса
-
Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии
-
Экс-тренер "Локомотива" может возглавить сборную Сербии
-
Журналист Андронов рассказал о несостоявшемся возвращении Карпина в "Спартак"
-
Несколько футболистов основы "Реала" не сыграют против "Вильярреала"
-
Лодыгин назвал топ-3 вратарей России
-
Куман высказался о влиянии паузы на матчи сборных на топ-клубы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14