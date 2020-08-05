"Осасуна" купила хавбека "Айнтрахта" Торро

"Осасуна" купила 26-летнего полузащитника "Антрахта" Лукаса Торро. Соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года.

По данным transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро.

Отметим, что в сезоне-2017/18 футболист уже защищал цвета "Осасуны".

В минувшем сезоне Торро провел 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Не пропустите: Тухель нашел замену Тиаго Силве в "Баварии"| http://soccernews.ru