"Осасуна" купила хавбека "Айнтрахта" Торро

Теги осасунаайнтрахт франкфурт

"Осасуна" купила хавбека "Айнтрахта" Торро

"Осасуна" купила 26-летнего полузащитника "Антрахта" Лукаса Торро. Соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года.

По данным transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро. 

Отметим, что в сезоне-2017/18 футболист уже защищал цвета "Осасуны".

В минувшем сезоне Торро провел 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Не пропустите: Тухель нашел замену Тиаго Силве в "Баварии"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды

Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов