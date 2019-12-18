"Осасуна" не хочет продавать полузащитника Авилу в "Краснодар"

"Осасуна" не хочет продавать полузащитника Эсекьеля Авилу в "Краснодар", утверждают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что клубы начали переговоры по поводу трансфера 25-летнего хавбека.

По информации источника, агент футболиста Маркос Лема Мунис заявил, что футболист не покинет клуб.

"Этот игрок не для продажи", - сообщил Мунис.

Прошлым летом "Осасуна" купила игрока у "Сан-Лоренсо" за 2,7 миллиона евро.

В текущем сезоне Авила забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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