"Осасуна" объявила о покупке форварда "Барселоны"

Теги осасунабарселонаэйбармарк кардонатрансферы

"Осасуна" объявила о покупке форварда "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Марк Кардона стал игроком "Осасуны", сообщает официальный сайт памплонского клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до 2023 года. Отступные - 14 миллионов.

23-летний Кардона выступал за "Барселону" с 2016 года, за основную команду "сине-гранатовых" провёл 2 матча.

В минувшем сезоне форвард играл в "Эйбаре" на правах аренды, в его активе 19 поединков, 3 гола и 2 ассиста.

Не пропустите: "Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов