"Осасуна" объявила о покупке форварда "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Марк Кардона стал игроком "Осасуны", сообщает официальный сайт памплонского клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до 2023 года. Отступные - 14 миллионов.

23-летний Кардона выступал за "Барселону" с 2016 года, за основную команду "сине-гранатовых" провёл 2 матча.

В минувшем сезоне форвард играл в "Эйбаре" на правах аренды, в его активе 19 поединков, 3 гола и 2 ассиста.

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