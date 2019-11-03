"Осасуна" обыграла "Алавес" и приблизилась к зоне еврокубков
В матче 12-го тура чемпионата Испании "Осасуна" обыграла "Алавес" со счетом 4:2. Победу памплонцам принесли голы Рубена Гарсии, Чими Авилы, Роберто Торреса и Хуана Вильяра. В составе басков отличились Виктор Лагуардиа и Лукас Перес.
Благодаря победе "Осасуна" вышла на 8-е место в турнирной таблице Примеры. Отставание клуба от зоны еврокубков составляет одно очко. "Алавес" остался на 16-й позиции.
"Осасуна" – "Алавес" - 4:2 (3:1)
Голы: Рубен Гарсия, 20 - 1:0, Чими Авила, 26 - 2:0, Лагуардиа, 27 - 2:1, Роберто Торрес, 45 (с пенальти) - 3:1, Лукас Перес, 51 (с пенальти) - 3:2, Вильяр, 55 (с пенальти) - 4:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|4
|Севилья
|12
|21
|5
|Гранада
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|12
|18
|8
|Осасуна
|12
|18
|9
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|10
|Леванте
|12
|17
|11
|Реал Вальядолид
|12
|17
|12
|Валенсия
|12
|17
|13
|Хетафе
|11
|16
|14
|Бетис
|12
|13
|15
|Эйбар
|11
|12
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5