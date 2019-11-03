"Осасуна" обыграла "Алавес" и приблизилась к зоне еврокубков

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Осасуна" обыграла "Алавес" со счетом 4:2. Победу памплонцам принесли голы Рубена Гарсии, Чими Авилы, Роберто Торреса и Хуана Вильяра. В составе басков отличились Виктор Лагуардиа и Лукас Перес.

Благодаря победе "Осасуна" вышла на 8-е место в турнирной таблице Примеры. Отставание клуба от зоны еврокубков составляет одно очко. "Алавес" остался на 16-й позиции.

"Осасуна" – "Алавес" - 4:2 (3:1)

Голы: Рубен Гарсия, 20 - 1:0, Чими Авила, 26 - 2:0, Лагуардиа, 27 - 2:1, Роберто Торрес, 45 (с пенальти) - 3:1, Лукас Перес, 51 (с пенальти) - 3:2, Вильяр, 55 (с пенальти) - 4:2

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