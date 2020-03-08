"Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры

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"Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма с пенальти забил Роберто Торрес.

Благодаря победе "Осасуна" вышла на 11-е место в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" остался на последней, 20-й позиции. Отставание каталонского клуба от зоны выживания составляет шесть очков.

"Осасуна" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Роберто Торрес, 51 (с пенальти) - 1:0

"Осасуна": Рубен Мартинес, Аридане, Ронкалья, Давид Гарсия, Эступиньян, Брашанац, Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Видаль, 90), Барха (Иньиго Перес, 64), Гальего (Кардона, 78).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес (Виктор Гомес, 75), Эспиноса, Дидак Вила, Давид Лопес, Эмбарба (Мелендо, 69), Санчес, У Лэй (Кальери, 46), Дардер, Кабрера, де Томас.

Удаление: Диего Лопес (83).

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