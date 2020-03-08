"Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма с пенальти забил Роберто Торрес.
Благодаря победе "Осасуна" вышла на 11-е место в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" остался на последней, 20-й позиции. Отставание каталонского клуба от зоны выживания составляет шесть очков.
"Осасуна" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Роберто Торрес, 51 (с пенальти) - 1:0
"Осасуна": Рубен Мартинес, Аридане, Ронкалья, Давид Гарсия, Эступиньян, Брашанац, Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Видаль, 90), Барха (Иньиго Перес, 64), Гальего (Кардона, 78).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес (Виктор Гомес, 75), Эспиноса, Дидак Вила, Давид Лопес, Эмбарба (Мелендо, 69), Санчес, У Лэй (Кальери, 46), Дардер, Кабрера, де Томас.
Удаление: Диего Лопес (83).
Не пропустите: "Сельта" Смолова сыграла вничью с "Хетафе". | http://soccernews.ru
главное
-
Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored
-
Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса
-
Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел "Сочи"
-
"Сити" хочет подписать новый контракт с де Брюйне с зарплатой в 21 миллион евро в год
-
"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины
Лента новостей
-
"Интер" не будет выкупать трансфер Санчеса у "Манчестер Юнайтед"
-
Слуцкий высказался о судействе в матче с "Крыльями Советов"
-
Жиру рассказал, почему он не покинул "Челси" в январе
-
"Наполи" нацелился на форварда "Реала" Йовича
-
"Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры
-
Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны
-
"Рубин" Слуцкого проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ
-
"Северная Корея". Бобан громко высказался по поводу своего увольнения из "Милана"
-
Арбитр не смог посмотреть повтор момента во время матча "Рубин" - "Крылья Советов", так как на экране была эмблема РФС
-
Министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить чемпионат из-за коронавируса
-
"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за хорватского защитника
-
Тевес поцеловал Марадону в губы перед чемпионским матчем "Боки Хуниорс"
-
ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства
-
Ещенко рассказал, на каких условиях он продлил контракт со "Спартаком"
-
Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды
-
Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус
-
Игнашевич сделал заявление для фанатов "Торпедо" после серии неудачных результатов
-
"Локомотив" может потерять Мариу летом
-
Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored
-
"Милан" не хочет прекращать сотрудничества с Мальдини, который намерен покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14