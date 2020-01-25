"Осасуна" обыграла "Леванте", забив два гола за три минуты

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"Осасуна" обыграла "Леванте", забив два гола за три минуты

"Осасуна" дома обыграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

По голу забили Иньиго Перес и Рубен Гарсия.

"Осасуна" - "Леванте" - 2:0 (0:0)

Голы: Р.Гарсия, 81 (с пенальти) - 1:0, Иньиго Перес, 84 - 2:0.

"Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Иньиго Перес, 69), Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Кардона, 69), Авила (Ибаньес, 58).

"Леванте": Фернандес, Везу, Тоньо, Кабако (Эрнани, 85), Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 79), Рохер, Майораль (Моралес, 72).

А еще: "Осасуна" подозревается в покупке нескольких матчей| http://soccernews.ru
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