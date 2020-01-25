"Осасуна" обыграла "Леванте", забив два гола за три минуты
"Осасуна" дома обыграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
По голу забили Иньиго Перес и Рубен Гарсия.
"Осасуна" - "Леванте" - 2:0 (0:0)
Голы: Р.Гарсия, 81 (с пенальти) - 1:0, Иньиго Перес, 84 - 2:0.
"Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Иньиго Перес, 69), Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Кардона, 69), Авила (Ибаньес, 58).
"Леванте": Фернандес, Везу, Тоньо, Кабако (Эрнани, 85), Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 79), Рохер, Майораль (Моралес, 72).
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14