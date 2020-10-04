"Осасуна" обыграла "Сельту" в матче Примеры

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"Осасуна" обыграла "Сельту" в матче Примеры

"Осасуна" обыграла "Сельту" в матче 5-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голами отметились Факундо Ронкалья и Хонатан Кальери.

"Осасуна" - "Сельта" - 2:0 (1:0)

Голы: Ронкалья, 23 - 1:0, Кальери, 76 - 2:0.

"Осасуна": Эррера, Ронкалья, У.Гарсия (Лопес, 90+1), Дав.Гарсия, Ойер (Видаль, 83), Иньиго Перес, Р.Гарсия, Торро, Кальери, Барха (Хони, 63), Гальего (Монкайола, 64).

"Сельта": Вильяр, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Суарес, Окай Йокушлу, Тапия (Мина, 73), Баэса (Эмре Мор, 61), Нолито (Родригес, 81), Аспас.

"Осасуна" с 6 баллами занимает 9 место в турнирной таблице Примеры, у "Сельты" 5 очков и 13-е место.

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