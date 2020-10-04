"Осасуна" обыграла "Сельту" в матче Примеры
"Осасуна" обыграла "Сельту" в матче 5-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей голами отметились Факундо Ронкалья и Хонатан Кальери.
"Осасуна" - "Сельта" - 2:0 (1:0)
Голы: Ронкалья, 23 - 1:0, Кальери, 76 - 2:0.
"Осасуна": Эррера, Ронкалья, У.Гарсия (Лопес, 90+1), Дав.Гарсия, Ойер (Видаль, 83), Иньиго Перес, Р.Гарсия, Торро, Кальери, Барха (Хони, 63), Гальего (Монкайола, 64).
"Сельта": Вильяр, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Суарес, Окай Йокушлу, Тапия (Мина, 73), Баэса (Эмре Мор, 61), Нолито (Родригес, 81), Аспас.
"Осасуна" с 6 баллами занимает 9 место в турнирной таблице Примеры, у "Сельты" 5 очков и 13-е место.
Не пропустите: "Осасуна" победила "Кадис" в матче Примеры| http://soccernews.ru
главное
-
"Монако" Головина потерпел второе поражение в сезоне в Лиге 1
-
"Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Локомотив" уверенно обыграл "Химки" в матче РПЛ
-
Хавбек "Уотфорда" Деулофеу может продолжить карьеру в "Локомотиве"
-
Агент Калинича прокомментировал возможный переход футболиста в "Локомотив"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер защитника сборной Бразилии
-
"Интер" упустил победу над "Лацио"
-
"Монако" Головина потерпел второе поражение в сезоне в Лиге 1
-
"Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
-
В "Химках" оценили дебют Глушакова и Мирзова в матче с "Локомотивом"
-
Николич прокомментировал возможные переходы в "Локомотив" Кузяева и Зе Луиша
-
"Спартак" не отпустил Зелимхана Бакаева в итальянский клуб
-
Состав "Локомотива" на матч с "Химками" объявлял Николай Дроздов
-
"Ним" обыграл "Монпелье" в матче 6-го тура Лиги 1
-
Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Ахмата" с "Рубином"
-
"Вест Хэм" на выезде обыграл "Лестер", а "Саутгемптон" победил "Вест Бромвич" в АПЛ
-
"Аталанта" обыграла "Кальяри" в матче 3-го тура Серии А
-
"Локомотив" уверенно обыграл "Химки" в матче РПЛ
-
Глушаков дебютировал за "Химки" в матче с "Локомотивом"
-
Хуан Мата признан болельщиками лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре
-
Наставник "Локомотива" Николич сообщил о травме Смолова
-
"Осасуна" обыграла "Сельту" в матче Примеры
-
"Ювентус" огласил заявку на матч с "Наполи"
-
Клюйверт может продолжить карьеру в "РБ Лейпциг"
-
Семенов: "Немного подлечусь и буду готов к матчам сборной России"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14