"Осасуна" обыграла "Вильярреал" и догнала "Реал"
Фото: инстаграм "Осасуны"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле проиграл "Осасуне" со счетом 1:2.
Победу гостям принесли голы Лукаса Торро и Чими Авилы. В составе "подводников" отличился Жерар Морено.
"Осасуна", набрав 17 очков, делит 2-5 места в турнирной таблице Ла Лиги с "Атлетико", "Реалом" и "Севильей". "Вильярреал" с 11 очками остался на 11-й позиции.
"Вильярреал" – "Осасуна" - 1:2 (0:1)
Голы: Торро, 26 - 0:1, Жерар Морено, 55 - 1:1, Чими Авила, 87 - 1:2
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 46), Капу (Коклен, 46), Парехо, Тригерос (Пако Алькасер, 78), Пино (Мойсес Гомес, 78), Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 78).
"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 89), Рубен Гарсия (Мартинес, 69), Кике Гарсия (Чими Авила, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14