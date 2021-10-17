"Осасуна" обыграла "Вильярреал" и догнала "Реал"

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"Осасуна" обыграла "Вильярреал" и догнала "Реал"

Фото: инстаграм "Осасуны"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле проиграл "Осасуне" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Лукаса Торро и Чими Авилы. В составе "подводников" отличился Жерар Морено.

"Осасуна", набрав 17 очков, делит 2-5 места в турнирной таблице Ла Лиги с "Атлетико", "Реалом" и "Севильей". "Вильярреал" с 11 очками остался на 11-й позиции.

"Вильярреал" – "Осасуна" - 1:2 (0:1)
Голы: Торро, 26 - 0:1, Жерар Морено, 55 - 1:1, Чими Авила, 87 - 1:2

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 46), Капу (Коклен, 46), Парехо, Тригерос (Пако Алькасер, 78), Пино (Мойсес Гомес, 78), Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 78).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 89), Рубен Гарсия (Мартинес, 69), Кике Гарсия (Чими Авила, 82).

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