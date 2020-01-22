"Осасуна" переиграла "Рекреативо" в матче Кубка Испании

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"Осасуна" переиграла "Рекреативо" в матче Кубка Испании

"Осасуна" переиграла "Рекреативо" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Победный гол был забит на 111-й минуте.

"Рекреативо" - "Осасуна" - 2:3 д.в. (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Морсильо, 13 - 1:0, Ронкалья, 45 (в свои ворота) - 2:0, Брашанац, 76 - 2:1, Авила, 83 - 2:2, Иньиго Перес, 111 - 2:3.

"Осасуна": Перес, Ронкалья, Гарсия, Эступиньян, Сабарте (Видаль, 65), Иньиго Перес, Торрес, Монкайола, Вильяр (Брашанац, 65), Ибаньес (Авила, 65), Кардона (Барха, 105).

Таким образом, "Осасуна" прошла в 1/8 финала Кубка Испании.

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