"Осасуна" подозревается в покупке нескольких матчей

Испанский клуб "Осасуна" обвиняется в проведении договорных матчей, чтобы сохранить место в Примере в сезоне-2012/13 и сезоне-2013/14. По этому делу начался судебный процесс.

По версии следствия, клуб в 2013 году предложил "Хетафе" 400 тысяч евро за проигрыш. Кроме того, "Вальядолид" и "Бетис" были также денежно простимулированы на то, чтобы они отобрали очки во встречах с прямыми конкурентами "Осасуны".

Отметим, что в 2013 году команде удалось сохранить место в Ла Лиге. "Осасуна" пока отказывается комментировать данную информацию.

На данный момент команда идет на 13 месте в Примере.

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