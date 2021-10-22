"Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла Лиге

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"Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла ЛигеФото: инстаграм "Осасуны"/Автор неизвестен

"Осасуна" не сумела удержать победу в матче с "Гранадой" в 10-м туре Ла Лиги, играя с 74-й минуты в меньшинстве из-за удаления Коте.

"Осасуна" - "Гранада" - 1:1

Голы: Авила, 45 - 1:0, Монторо, 90 - 1:1.

"Осасуна" - Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хосе Анхель, Роберто Торрес (Мартинес, 79), Ойер Санхурхо (Монкайола, 67), Рубен Гарсия (Санчес, 79), Брашанац (Хуан Крус, 79), Торро, Чими Авила (Кике Гарсия, 67).

"Гранада" - Луиш Машимиану, Кини (Арьяс, 71), Диас, Абрам, Нева (Эскудеро, 83), Рочина, Гоналон (Мончу, 38), Милья, Бакка (Молина, 71), Суарес, Мачис (Монторо, 83).

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