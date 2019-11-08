"Ощущение, что шили на уроке труда". Канделаки раскритиковала форму сборной России для Евро-2020
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подвергла критике форму сборной России, которая изготовлена для матчей чемпионата Европы 2020 года.
"Вернемся к обсуждению спорта. Хочу выступить "девочкой", и попробуй кто кинуть камень в мой огород. Итак, о моем любимом — об одежде.
Вчера Adidas презентовал новую форму сборной России по футболу, и у меня, конечно, много вопросов.
Хорошо, дизайн — это дело вкуса, хотя более скучной формы я давно не видела. Главный вопрос — в перевернутом флаге России на рукавах, продиктованном красным цветом формы. Это же все-таки флаг Сербии, и на креатив дизайнеров тут ссылаться довольно странно.
Вопрос также в качестве. Почему часть швов торчит наружу, а другие внутрь? Такое ощущение, что ее шили школьники на уроке труда.
Сборная — это спортивная витрина страны. У нее априори должна быть топовая экипировка. И если поменять поставщика уже не вариант, то перешить ее точно стоит", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.
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