Осечка "аристократов" в Кубке Англии: "Челси" не смог обыграть "Норвич"

Лондонский "Челси" в рамках 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к ныне представляющему Чемпионшип "Норвичу". Ближайший резерв "аристократов" выглядел очень впечатляюще, так что вопрос фаворита встречи был неактуален. "Канарейки" в текущем сезоне не особо радуют болельщиков команды своими результатами, так что возможность выбить из кубка действующего чемпиона Англии могла стать переломным моментом для подопечных Фарке.

"Норвич" неожиданно завладел преимуществом на первых минутах встречи, активно пытаясь атаковать "Челси" по всем фронтам. Вскоре гости игру выровняли, очень долгое время зрители "Карроу Роуд" наблюдали лишь довольно жесткую борьбу в центре поля, и "аристократы" никак не могли провести акцентированную атаку, в то время как "канарейки" несколько раз хотя бы потревожили Кабальеро.

Лишь в середине тайма действие переместились на половину поля "Норвича", однако опасных моментов по-прежнему не возникало. Более того, за 10 минут до перерыва хозяева убежали в перспективную контратаку: Мерфи вошел в штрафную по левому краю и пробил из-под защитника, но не попал в створ. Первый тайм закончился без голов, да и опасных моментов также практически не было.

В схожей манере начали команды и вторую половину: "Челси" не особо стремился забрать мяч под контроль, а "канарейки" пытались действовать активнее, однако каждый раз спотыкались на подступах к штрафной "аристократов". Гости стали хотя бы пристреливаться к воротам Ганна, и в одном из моментов Виллиан получил мяч на правом краю вратарской и хлестко пробил в ближний угол – голкипер на месте.

Все-таки полностью завладел инициативой "Челси" во втором тайме, "Норвич" же стал очень глубоко опускаться к своим воротам. "Аристократы" не могли воплотить свое преимущество даже в голевые моменты, да и хозяева регулярно бегали в ответные наступления. Был неплохой шанс у Луиза после назначения штрафного вблизи владений "канареек", но бразилец пробил над крестовиной.

Даже в концовке встречи команды не стали раскрываться, все также осторожно атакуя и не переставая думать, в первую очередь, об обороне собственных ворот. Что-то похожее на финальный штурм организовал "Челси" на последних минутах встречи, однако "Норвич" выстоял, добившись переигровки на "Стэмфорд Бридж"

"Норвич" – "Челси" 0:0

"Норвич": Ганн, Клозе, Хэнли, Пинту, Циммерманн, Тетти, Трибулл, Мэддисон, Притчард (Вилдсхут, 87), Мерфи (Оливейра, 84), Льюис.

"Челси": Кабальеро, Давид Луиз, Кэйхилл, Рюдигер, Кенеди (Мусонда, 78), Виллиан, Дринкуотер, Педро, Бакайоко, Дзаппакоста, Батшуайи (Мората, 74).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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