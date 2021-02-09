Осечка "Атлетико", волевая победа "Барселоны", "Реал Сосьедад" громит "Кадис": все результаты 22 тура Ла Лиги

Сыграны все матчи 22-го тура Ла Лиги. "Атлетико" не смог удержать победу в домашнем матче с "Сельтой" - гости смогли сравнять счет на 90-й минуте. "Барселона" в гостях добилась волевой победы над "Бетисом" 3:2. "Реал" не дал оторваться каталонцам, победив "Уэску" со счтеом 2:1. "Реал Сосьедад" дома разобрался с "Кадисом" - 4:1. Представляем все результаты 22-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:



"Алавес" - "Вальядолид - 1:0

"Леванте" - "Гранада" - 2:2

"Уэска" - "Реал" - 1:2

"Эльче" - "Вильярреал" - 2:2

"Севилья" - "Хетафе" - 3:0

"Реал Сосьедад" - "Кадис" - 4:1

"Атлетик" - "Валенсия" - 1:1

"Осасуна" - "Эйбар" - 2:1

"Бетис" - "Барселона" - 2:3

"Атлетико" - "Сельта" - 2:2