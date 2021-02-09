Осечка "Атлетико", волевая победа "Барселоны", "Реал Сосьедад" громит "Кадис": все результаты 22 тура Ла Лиги
Сыграны все матчи 22-го тура Ла Лиги. "Атлетико" не смог удержать победу в домашнем матче с "Сельтой" - гости смогли сравнять счет на 90-й минуте. "Барселона" в гостях добилась волевой победы над "Бетисом" 3:2. "Реал" не дал оторваться каталонцам, победив "Уэску" со счтеом 2:1. "Реал Сосьедад" дома разобрался с "Кадисом" - 4:1. Представляем все результаты 22-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Алавес" - "Вальядолид - 1:0
"Леванте" - "Гранада" - 2:2
"Уэска" - "Реал" - 1:2
"Эльче" - "Вильярреал" - 2:2
"Севилья" - "Хетафе" - 3:0
"Реал Сосьедад" - "Кадис" - 4:1
"Атлетик" - "Валенсия" - 1:1
"Осасуна" - "Эйбар" - 2:1
"Бетис" - "Барселона" - 2:3
"Атлетико" - "Сельта" - 2:2
Турнирная таблица: "Атлетико" (51), "Барселона" (43), "Реал" (43), "Севилья" (42), "Вильярреал" (36), "Реал Сосьедад" (35), "Бетис" (30), "Гранада" (30), "Леванте" (27), "Сельта" (26), "Атлетик" (25), "Валенсия" (24), "Хетафе" (24), "Кадис" (24), "Осасуна" (22), "Алавес" (22), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20),"Эльче" (18), "Уэска" (16).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14