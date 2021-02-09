Осечка "Атлетико", волевая победа "Барселоны", "Реал Сосьедад" громит "Кадис": все результаты 22 тура Ла Лиги

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Осечка "Атлетико", волевая победа "Барселоны", "Реал Сосьедад" громит "Кадис": все результаты 22 тура Ла ЛигиСыграны все матчи 22-го тура Ла Лиги. "Атлетико" не смог удержать победу в домашнем матче с "Сельтой" - гости смогли сравнять счет на 90-й минуте. "Барселона" в гостях добилась волевой победы над "Бетисом" 3:2. "Реал" не дал оторваться каталонцам, победив "Уэску" со счтеом 2:1. "Реал Сосьедад" дома разобрался с "Кадисом" - 4:1. Представляем все результаты 22-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Алавес" - "Вальядолид - 1:0
"Леванте" - "Гранада" - 2:2
"Уэска" - "Реал" - 1:2
"Эльче" - "Вильярреал" - 2:2
"Севилья" - "Хетафе" - 3:0
"Реал Сосьедад" - "Кадис" - 4:1
"Атлетик" - "Валенсия" - 1:1
"Осасуна" - "Эйбар" - 2:1
"Бетис" - "Барселона" - 2:3
"Атлетико" - "Сельта" - 2:2

Турнирная таблица: "Атлетико" (51), "Барселона" (43), "Реал" (43), "Севилья" (42), "Вильярреал" (36), "Реал Сосьедад" (35), "Бетис" (30), "Гранада" (30), "Леванте" (27), "Сельта" (26), "Атлетик" (25), "Валенсия" (24), "Хетафе" (24), "Кадис" (24), "Осасуна" (22), "Алавес" (22), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20),"Эльче" (18), "Уэска" (16).



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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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