Осечка "Барселоны", "Атлетико" и "Реал" продолжают чемпионскую гонку: все результаты 36-го тура Ла Лиги
Завершился 36-й тур испанской Ла Лиги.
"Атлетико" и "Реал" одержали победы в своих матчах, а вот "Барселона" потеряла очки, что, вероятно, поставило крест на чемпионских амбициях каталонцев.
"Леванте" – "Барселона" 3:3
Голы: Месси, 25 - 0:1, Педри, 34 - 0:2, Мелеро, 57 - 1:2, Моралес, 59 - 2:2, Дембеле, 64 - 2:3, Леон, 83 - 3:3
"Севилья" - "Валенсия" 1:0
Гол: Эн-Несири, 66 - 1:0
"Атлетико" - "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Карраско, 16 - 1:0, Корреа, 28 - 2:0, Субельдия, 83 - 2:1
"Гранада" - "Реал" 1:4
Голы: Модрич, 17 - 0:1, Родриго, 45 - 0:2, Молина, 71 - 1:2, Одриосола, 75 - 1:3, Бензема, 76 - 1:4
"Эйбар" - "Бетис" 1:1
Голы: Гуардадо, 4 - 0:1, Энрик, 83 - 1:1
"Вальядолид" - "Вильярреал" 0:2
Голы: Жерар Морено, 68 - 0:1, Капу, 90 - 0:2
"Уэска" - "Атлетик" 1:0
Гол: Сандро Рамирес, 61 - 1:0
"Сельта" - "Хетафе" 1:0
Гол: Нолито, 24 - 1:0
"Осасуна" - "Кадис" 3:2
"Эльче" - "Алавес" 0:2
Турнирное положение: "Атлетико" (80), "Реал" (78), "Барселона" (76), "Севилья" (74), "Реал Сосьедад" (56), "Бетис" (55), "Вильярреал" (55), "Сельта" (50), "Атлетик" (46), "Гранада" (45), "Осасуна" (44), "Кадис" (43), "Леванте" (40), "Валенсия" (39), "Алавес" (35), "Хетафе" (34), "Уэска" (33), "Вальядолид" (31), "Эльче" (30), "Эйбар" (30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14