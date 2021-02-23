Осечки "Барселоны" и "Атлетико", "Реал" играет вторым составом, а "Севилья" уже в тройке: все результаты 24-го тура Ла Лиги
В Испании сыграны все матчи 24-го тура Ла Лиги. Тур удивил малым количеством забитых мячей. Только в 2 поединках из 10 соперники смогли забить больше 2 голов. "Барселона" находится в шоке от домашнего разгрома в Лиге Чемпионов и не смогла победить "Кадис". Матч закончился со счетом 1:1. "Реал", без нескольких ключевых футболистов, на выезде минимально победил "Вальядолид" 1:0. "Валенсия" дома была сильнее "Сельты" - 2:0. Главная сенсация тура - домашнее сухое поражение "Атлетико" от "Леванте" 0:2. Представляем все результаты 24-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Бетис" - "Хетафе" - 1:0
"Эльче" - "Эйбар" - 1:0
"Атлетико" - "Леванте" - 0:2
"Валенсия" - "Сельта" - 2:0
"Вальядолид" - "Реал" - 0:1
"Барселона" - "Кадис" - 1:1
"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 4:0
"Уэска" - "Гранада" - 3:2
"Атлетик" - "Вильярреал" - 1:1
"Осасуна" - "Севилья" - 0:2
Турнирная таблица: "Атлетико" (55), "Реал" (52), "Севилья" (48), "Барселона" (47), "Реал Сосьедад" (41), "Вильярреал" (37), "Бетис" (36), "Леванте" (31), "Гранада" (30), "Атлетик" (29), "Сельта" (29), "Валенсия" (27), "Осасуна" (25), "Кадис" (25), "Хетафе" (24), "Алавес" (22), "Эйбар" (21), "Эльче" (21), "Вальядолид" (21), "Уэска" (19).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18