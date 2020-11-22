Осечка "Баварии", покер Холанда: все результаты 8-го тура Бундеслиги

Завершился 8-й тур немецкой Бундеслиги.

По итогам тура "Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, несмотря на потерю очков в матче с "Вердером". "Боруссия" идет второй и отстает от лидера на одно очко. В топ-3 также ворвался "Байер", сместивший "РБ Лейпциг".

Результаты матчей:

"Хоффенхайм" – "Штутгарт" - 3:3

Голы: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.

"Боруссия М" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: 1:0 – 5 Нойхаус, 1:1 – 88 Калиджури.

"Бавария" – "Вердер" - 1:1

Голы: 0:1 – 45 Эггештайн, 1:1 – 62 Коман.

"Арминия" – "Байер" - 1:2

Голы: 0:1 – 27 Бэйли, 1:1 – 47, автогол Градецки, 1:2 – 88 Драгович.

"Шальке" – "Вольфсбург" - 0:2

Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Шлагер.

"Кельн" - "Унион Берлин" 1:2

Голы: Авонийи, 27 - 0:1, Схири, 36 - 1:1, Крузе, 72 - 1:2

"Фрайбург" - "Майнц" 1:3

Голы: Матета, 2 - 0:1, Матета, 34 - 0:2, Матета, 40 - 0:3, Петерсен, 63 - 1:3

"Герта" Берлин – "Боруссия" Дортмунд - 2:5

Голы: Матеус Кунья, 33 - 1:0, Холанд, 47 - 1:1, Холанд, 49 - 1:2, Холанд, 62 - 1:3, Геррейру, 70 - 2:3, Матеус Кунья, 79 (с пенальти) - 2:4, Холанд, 81 - 2:5

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)

Голы: Баркок, 43 - 1:0, Поульсен, 57 - 1:1

Турнирная таблица: "Бавария" (19), "Боруссия" Д (18), "Байер" (18), "РБ Лейпциг" (17), "Унион Берлин" (15), "Вольфсбург" (14), "Боруссия" М (12), "Штутгарт" (11), "Вердер" (11), "Аугсбург" (11), "Айнтрахт" (11), "Хоффенхайм" (8), "Герта" (7), "Фрайбург" (6), "Майнц" (4), "Арминия" (4), Кельн" (3), "Шальке" (3).

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