Осечка "Баварии", покер Холанда: все результаты 8-го тура Бундеслиги
Завершился 8-й тур немецкой Бундеслиги.
По итогам тура "Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, несмотря на потерю очков в матче с "Вердером". "Боруссия" идет второй и отстает от лидера на одно очко. В топ-3 также ворвался "Байер", сместивший "РБ Лейпциг".
Результаты матчей:
"Хоффенхайм" – "Штутгарт" - 3:3
Голы: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.
"Боруссия М" – "Аугсбург" - 1:1
Голы: 1:0 – 5 Нойхаус, 1:1 – 88 Калиджури.
"Бавария" – "Вердер" - 1:1
Голы: 0:1 – 45 Эггештайн, 1:1 – 62 Коман.
"Арминия" – "Байер" - 1:2
Голы: 0:1 – 27 Бэйли, 1:1 – 47, автогол Градецки, 1:2 – 88 Драгович.
"Шальке" – "Вольфсбург" - 0:2
Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Шлагер.
"Кельн" - "Унион Берлин" 1:2
Голы: Авонийи, 27 - 0:1, Схири, 36 - 1:1, Крузе, 72 - 1:2
"Фрайбург" - "Майнц" 1:3
Голы: Матета, 2 - 0:1, Матета, 34 - 0:2, Матета, 40 - 0:3, Петерсен, 63 - 1:3
"Герта" Берлин – "Боруссия" Дортмунд - 2:5
Голы: Матеус Кунья, 33 - 1:0, Холанд, 47 - 1:1, Холанд, 49 - 1:2, Холанд, 62 - 1:3, Геррейру, 70 - 2:3, Матеус Кунья, 79 (с пенальти) - 2:4, Холанд, 81 - 2:5
"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)
Голы: Баркок, 43 - 1:0, Поульсен, 57 - 1:1
Турнирная таблица: "Бавария" (19), "Боруссия" Д (18), "Байер" (18), "РБ Лейпциг" (17), "Унион Берлин" (15), "Вольфсбург" (14), "Боруссия" М (12), "Штутгарт" (11), "Вердер" (11), "Аугсбург" (11), "Айнтрахт" (11), "Хоффенхайм" (8), "Герта" (7), "Фрайбург" (6), "Майнц" (4), "Арминия" (4), Кельн" (3), "Шальке" (3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20