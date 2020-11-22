Осечка "Баварии", покер Холанда: все результаты 8-го тура Бундеслиги

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Осечка "Баварии", покер Холанда: все результаты 8-го тура Бундеслиги

Завершился 8-й тур немецкой Бундеслиги.

По итогам тура "Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, несмотря на потерю очков в матче с "Вердером". "Боруссия" идет второй и отстает от лидера на одно очко. В топ-3 также ворвался "Байер", сместивший "РБ Лейпциг".

Результаты матчей:

"Хоффенхайм" – "Штутгарт" - 3:3
Голы: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.     

"Боруссия М" – "Аугсбург" - 1:1
Голы: 1:0 – 5 Нойхаус, 1:1 – 88 Калиджури.

"Бавария" – "Вердер" - 1:1
Голы: 0:1 – 45 Эггештайн, 1:1 – 62 Коман.

"Арминия" – "Байер" - 1:2
Голы: 0:1 – 27 Бэйли, 1:1 – 47, автогол Градецки, 1:2 – 88 Драгович.

"Шальке" – "Вольфсбург" - 0:2
Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Шлагер.

"Кельн" - "Унион Берлин" 1:2
Голы: Авонийи, 27 - 0:1, Схири, 36 - 1:1, Крузе, 72 - 1:2

"Фрайбург" - "Майнц" 1:3
Голы: Матета, 2 - 0:1, Матета, 34 - 0:2, Матета, 40 - 0:3, Петерсен, 63 - 1:3

"Герта" Берлин – "Боруссия" Дортмунд - 2:5
Голы: Матеус Кунья, 33 - 1:0, Холанд, 47 - 1:1, Холанд, 49 - 1:2, Холанд, 62 - 1:3, Геррейру, 70 - 2:3, Матеус Кунья, 79 (с пенальти) - 2:4, Холанд, 81 - 2:5

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)
Голы: Баркок, 43 - 1:0, Поульсен, 57 - 1:1

Турнирная таблица: "Бавария" (19), "Боруссия" Д (18), "Байер" (18), "РБ Лейпциг" (17), "Унион Берлин" (15), "Вольфсбург" (14), "Боруссия" М (12), "Штутгарт" (11), "Вердер" (11), "Аугсбург" (11), "Айнтрахт" (11), "Хоффенхайм" (8), "Герта" (7), "Фрайбург" (6), "Майнц" (4), "Арминия" (4), Кельн" (3), "Шальке" (3).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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