Осечка "Динамо" и неожиданный лидер чемпионата: все результаты 4-го тура УПЛ
Сегодня, 18 августа, завершился 4-й тур УПЛ.
В перенесенном матче киевское "Динамо" потеряло очки с "Ингульцом" и теперь "Десна" единолично возглавляет турнирную таблицу со 100% результатом.
"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Степаненко, 49 - 1:0, Траоре, 80 - 2:0
"Верес" - "Ворскла" 1:1
Голы: Тилль (пен), 48 - 0:1, Солдат, 54 - 1:1
"Десна" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Безбородько, 30 - 1:0, Довбик, 79 - 1:1, Завийский, 86 - 2:1
"Заря" - "Минай" 1:1
Голы: Горин, 53 - 0:1, Сайядманеш, 65 - 1:1
"Колос" - Рух" 1:1
Голы: Боряйчук, 24 - 0:1, Новак, 65 - 1:1
"Львов" - "Александрия" 1:1
Голы: Ренан, 45 - 1:0, Спинелли, 52 - 1:1
"Мариуполь" - "Черноморец" 2:3
Голы: Кулаков, 13 - 1:0, Михайленко, 16 - 1:1, Авагимян, 46 - 1:2, Путря, 55 - 1:3, Мишнев (пен), 82 - 2:3
"Ингулец" - "Динамо" 1:1
Голы: Шишка (аг), 71 - 0:1, Коваленко, 76 - 1:1
Турнирное положение: "Десна" (12), "Динамо" (10), "Шахтер" (9), "Ворскла" (8), "Днепр-1" (7), "Александрия" (7), "Металлист 1925" (6), "Колос" (5), "Заря" (4), "Минай" (4), "Рух" (4), "Черноморец" (3), "Верес" (2), "Львов" (2), "Мариуполь" (1), "Ингулец" (1).
Читайте также: Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча
-
"Атлетико" продлил контракт с Льоренте
-
Осечка "Динамо" и неожиданный лидер чемпионата: все результаты 4-го тура УПЛ
-
"Атлетико Паранаенсе" объявил об аренде Педро Роши
-
Президент "Фиорентины" рассказал, за какую сумму может продать Влаховича
-
Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом"
-
Джорджина высмеяла комментарий Анчелотти о Роналду
-
Врач "Зенита" пополнит медицинский штаб сборной России
-
Безуглов, Бутовский и Савин покинули штаб сборной России
-
"Ювентус" отдал в аренду уроженца Донецка
-
Хавбек "Кана" дал согласие на переход в "Локомотив"
-
"Ювентус" подписал чемпиона Европы
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за форварда "Фиорентины" Кокорина
-
Переход Дембеле в "Ювентус" сорвался
-
Наингголан рассказал, почему покинул Италию
-
"Зенит" расстался с воспитанником клуба
-
"Рома" представила форму на новый сезон (видео)
-
Хабиб оценил перспективы Карпина в сборной России
-
Фанаты "Монако" выбрали лучшего игрока команды в матче с "Шахтером"
-
Эдегор перейдет в "Арсенал": названа сумма трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13