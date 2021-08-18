Осечка "Динамо" и неожиданный лидер чемпионата: все результаты 4-го тура УПЛ

Сегодня, 18 августа, завершился 4-й тур УПЛ.

В перенесенном матче киевское "Динамо" потеряло очки с "Ингульцом" и теперь "Десна" единолично возглавляет турнирную таблицу со 100% результатом.

"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Степаненко, 49 - 1:0, Траоре, 80 - 2:0

"Верес" - "Ворскла" 1:1

Голы: Тилль (пен), 48 - 0:1, Солдат, 54 - 1:1

"Десна" - "Днепр-1" 2:1

Голы: Безбородько, 30 - 1:0, Довбик, 79 - 1:1, Завийский, 86 - 2:1

"Заря" - "Минай" 1:1

Голы: Горин, 53 - 0:1, Сайядманеш, 65 - 1:1

"Колос" - Рух" 1:1

Голы: Боряйчук, 24 - 0:1, Новак, 65 - 1:1

"Львов" - "Александрия" 1:1

Голы: Ренан, 45 - 1:0, Спинелли, 52 - 1:1

"Мариуполь" - "Черноморец" 2:3

Голы: Кулаков, 13 - 1:0, Михайленко, 16 - 1:1, Авагимян, 46 - 1:2, Путря, 55 - 1:3, Мишнев (пен), 82 - 2:3

"Ингулец" - "Динамо" 1:1

Голы: Шишка (аг), 71 - 0:1, Коваленко, 76 - 1:1

Турнирное положение: "Десна" (12), "Динамо" (10), "Шахтер" (9), "Ворскла" (8), "Днепр-1" (7), "Александрия" (7), "Металлист 1925" (6), "Колос" (5), "Заря" (4), "Минай" (4), "Рух" (4), "Черноморец" (3), "Верес" (2), "Львов" (2), "Мариуполь" (1), "Ингулец" (1).

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