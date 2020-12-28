Осечка "Ливерпуля", победа "Арсенала" в дерби: все результаты 15 тура АПЛ
Завершились все матчи 15-го тура Английской Премьер-Лиги. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в концовках своих встреч пропустили голы и упускают победы. "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" и уже второй по потерянным очкам. Представляем все результаты 15-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Лестер" -"Манчестер Юнайтед" - 2:2
"Фулхэм" - "Саутгемптон" - 0:0
"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" - 3:0
"Арсенал" - "Челси" - 3:1
"Шеффилд Юнайтед"- "Эвертон" - 0:1
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 2:0
"Лидс" -"Бернли" - 1:0
"Вест Хэм" - "Брайтон" - 2:2
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" - 1:1
"Вулверхэмптон" - Тоттенхэм" - 1:1
Турнирная таблица: "Ливерпуль" (32), "Эвертон" (29), "Лестер" (28), "Манчестер Юнайтед" (27), "Тоттенхэм" (26), "Манчестер Сити" (26), "Челси" (25),"Саутгемптон" (25), "Астон Вилла" (25), "Вест Хэм" (22), "Вулверхэмптон" (21), "Лидс" (20), "Кристал Пэлас" (18), "Ньюкасл" (18), "Арсенал" (17), "Бернли" (13), "Брайтон" (13), "Фулхэм" (11), "Вест Бромвич" (8), "Шеффилд Юнайтед" (2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18