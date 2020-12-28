Осечка "Ливерпуля", победа "Арсенала" в дерби: все результаты 15 тура АПЛ

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Осечка "Ливерпуля", победа "Арсенала" в дерби: все результаты 15 тура АПЛЗавершились все матчи 15-го тура Английской Премьер-Лиги. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в концовках своих встреч пропустили голы и упускают победы. "Манчестер Сити" обыграл  "Ньюкасл" и уже второй по потерянным очкам. Представляем все результаты 15-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Лестер" -"Манчестер Юнайтед" - 2:2
"Фулхэм" - "Саутгемптон" -  0:0
"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" - 3:0
"Арсенал" - "Челси" - 3:1
"Шеффилд Юнайтед"- "Эвертон" - 0:1
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 2:0
"Лидс" -"Бернли" - 1:0
"Вест Хэм" - "Брайтон" - 2:2
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" - 1:1
"Вулверхэмптон" - Тоттенхэм" - 1:1

Турнирная таблица: "Ливерпуль" (32), "Эвертон" (29), "Лестер" (28), "Манчестер Юнайтед" (27), "Тоттенхэм" (26), "Манчестер Сити" (26), "Челси" (25),"Саутгемптон" (25), "Астон Вилла" (25), "Вест Хэм" (22), "Вулверхэмптон" (21), "Лидс" (20), "Кристал Пэлас" (18), "Ньюкасл" (18), "Арсенал" (17), "Бернли" (13), "Брайтон" (13), "Фулхэм" (11), "Вест Бромвич" (8), "Шеффилд Юнайтед" (2).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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