Осечка "Торпедо", провал "Оренбурга" и успех "Спартака-2": результаты 9-го тура ФНЛ
Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 9-го тура в Футбольной национальной лиге.
Лидер турнира "Торпедо" на выезде упустило победу над "Балтикой", "Оренбург" дома неожиданно потерпел крупное поражение от "Ротора", "Спартак-2" в гостях победил "СКА-Хабаровск".
Результаты 9-го тура ФНЛ
"СКА Хабаровск" – "Спартак-2" - 0:1 (0:1)
Гол: Мельников, 38 - 0:1
"Текстильщик" – "Велес" - 2:0 (1:0)
Голы: Гогричиани, 41 - 1:0, Горюшкин, 55 - 2:0
"Оренбург" – "Ротор" - 0:3 (0:2)
Голы: Чуканов, 26 (с пенальти) - 0:1, Муллин, 45 - 0:2, Муллин, 59 - 0:3
"Олимп-Долгопрудный" – "Алания" - 1:1 (1:1)
Голы: Бахтияров, 6 (с пенальти) - 1:0, Бутаев, 30 - 2:0
"Металлург" – "Енисей" - 0:2 (0:0)
Голы: Лапшов, 83 - 0:1, Саная, 90 - 0:2
КАМАЗ – "Томь" - 2:1 (2:0)
Голы: Морозов, 5 - 1:0, Янушковский, 27 - 2:0, Ставпец, 52 - 2:1
"Акрон" – "Нефтехимик" - 1:3 (1:2)
Голы: Савичев, 9 - 1:0, Юшин, 31 - 1:1, Юшин, 45 - 1:2, Уридия, 90 - 1:3
"Факел" – "Краснодар-2" - 0:0
"Волгарь" – "Кубань" - 0:2 (0:0)
Голы: Дышеков, 77 (с пенальти) - 0:1, Таказов, 84 - 0:2
"Балтика" – "Торпедо" - 1:1 (0:1)
Голы: Калмыков, 31 - 0:1, Лазарев, 90+2 - 1:1
Положение команд: "Торпедо" - 23, "Оренбург" - 19, "СКА-Хабаровск", КАМАЗ, "Факел" - 17, "Спартак-2" - 16, "Алания" - 15, "Нефтехимик", "Велес" - 14, "Краснодар-2", "Балтика", "Ротор" - 12, "Енисей" - 11, "Томь" - 10, "Олимп-Долгопрудный" - 9, "Кубань" - 7, "Акрон", "Текстильщик" - 6, "Волгарь" - 5, "Металлург" - 4.
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