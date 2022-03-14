Осечки "Баварии" и "Байера", успехи "РБ Лейпцига" и Дортмунда: все результаты 26-го тура Бундеслиги

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Осечки "Баварии" и "Байера", успехи "РБ Лейпцига" и Дортмунда: все результаты 26-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Арминию" и сократила отставание от "Баварии" до 7 очков. Мюнхенский клуб сыграл вничью с "Хоффенхаймом". Также стоит отметить разгромную победу "РБ Лейпцига" над "Гройтером".

"Хоффенхайм" - "Бавария" - 1:1
Голы: Баумгартнер, 32 - 1:0, Левандовски, 45+3 - 1:1

"Гройтер Фюрт" - "РБ Лейпциг" 1:6
Голы: Левелинг, 4 - 1:0, Андре Силва, 17 - 1:1, Форсберг, 32 - 1:2, Лаймер, 34 - 1:3, Хенрихс, 45 - 1:4, Симакан, 58 - 1:5, Нкунку, 69 - 1:6

"Боруссия" Д - "Арминия" 1:0
Гол: Вольф, 21 - 1:0

"Айнтрахт" - "Бохум" 2:1
Голы: Польтер, 19 - 0:1, Машович (аг), 46 - 1:1, Камада, 52 - 2:1

"Байер" - "Кельн" 0:1
Гол: Шиндлер, 67 - 0:1

"Боруссия" М - "Герта" - 2:0
Голы: Плеа, 24 - 1:0, Гинтер, 59 - 2:0

"Фрайбург" - "Вольфсбург" 3:2
Голы: Грифо, 7 - 1:0, Грифо, 44 - 2:0, Крузе, 52 - 2:1, Арнольд, 84 - 2:2, Шлоттербек, 87 - 3:2

"Унион Берлин" - "Штутгарт" 1:1
Голы: Авонийи (пен), 41 - 1:0, Калайджич, 90 - 1:1

Матч "Аугсбург" - "Майнц" был перенесен.

Турнирное положение: "Бавария" (60), "Боруссия" (53), "Байер" (45), "РБ Лейпциг" (44), "Фрайбург" (44), "Хоффенхайм" (44), "Кельн" (39), "Унион" (38), "Айнтрахт" (37), "Майнц" (34), "Бохум" (32), "Вольфсбург" (31), "Боруссия" М (30), "Аугсбург" (26), "Арминия" (25), "Штутгарт" (23), "Герта" (23), "Гройтер Фюрт" (14).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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