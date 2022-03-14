Осечки "Баварии" и "Байера", успехи "РБ Лейпцига" и Дортмунда: все результаты 26-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Арминию" и сократила отставание от "Баварии" до 7 очков. Мюнхенский клуб сыграл вничью с "Хоффенхаймом". Также стоит отметить разгромную победу "РБ Лейпцига" над "Гройтером".
"Хоффенхайм" - "Бавария" - 1:1
Голы: Баумгартнер, 32 - 1:0, Левандовски, 45+3 - 1:1
"Гройтер Фюрт" - "РБ Лейпциг" 1:6
Голы: Левелинг, 4 - 1:0, Андре Силва, 17 - 1:1, Форсберг, 32 - 1:2, Лаймер, 34 - 1:3, Хенрихс, 45 - 1:4, Симакан, 58 - 1:5, Нкунку, 69 - 1:6
"Боруссия" Д - "Арминия" 1:0
Гол: Вольф, 21 - 1:0
"Айнтрахт" - "Бохум" 2:1
Голы: Польтер, 19 - 0:1, Машович (аг), 46 - 1:1, Камада, 52 - 2:1
"Байер" - "Кельн" 0:1
Гол: Шиндлер, 67 - 0:1
"Боруссия" М - "Герта" - 2:0
Голы: Плеа, 24 - 1:0, Гинтер, 59 - 2:0
"Фрайбург" - "Вольфсбург" 3:2
Голы: Грифо, 7 - 1:0, Грифо, 44 - 2:0, Крузе, 52 - 2:1, Арнольд, 84 - 2:2, Шлоттербек, 87 - 3:2
"Унион Берлин" - "Штутгарт" 1:1
Голы: Авонийи (пен), 41 - 1:0, Калайджич, 90 - 1:1
Матч "Аугсбург" - "Майнц" был перенесен.
Турнирное положение: "Бавария" (60), "Боруссия" (53), "Байер" (45), "РБ Лейпциг" (44), "Фрайбург" (44), "Хоффенхайм" (44), "Кельн" (39), "Унион" (38), "Айнтрахт" (37), "Майнц" (34), "Бохум" (32), "Вольфсбург" (31), "Боруссия" М (30), "Аугсбург" (26), "Арминия" (25), "Штутгарт" (23), "Герта" (23), "Гройтер Фюрт" (14).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20