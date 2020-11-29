Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ
Завершились все матчи 16-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура на первое место вновь вышел "Зенит", но петербургский клуб лишь по дополнительным показателям опережает ЦСКА и "Спартак"
28 ноября
"Арсенал" - "Зенит" - 0:0
"Химки" - "Краснодар" - 1:0
"Ахмат" - "Локомотив" - 0:0
"Ростов" - "Динамо" - 4:1
29 ноября
"Урал" - "Сочи" - 1:0
"Уфа" - "Тамбов" - 4:0
"Рубин" - ЦСКА - 1:0
"Спартак" - "Ротор" - 2:0
Положение команд: "Зенит", ЦСКА, "Спартак" - 32, "Ростов" - 29, "Динамо" - 27, "Ахмат", "Локомотив" - 25, "Сочи", "Рубин" - 24, "Краснодар" - 21, "Урал" - 19, "Химки" - 18, "Арсенал" - 14, "Тамбов" - 12, "Уфа" - 10, "Ротор" - 8.
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