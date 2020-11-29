Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ

Теги спартак москвацска москвазенит санкт-петербурглокомотив москва

Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ

Завершились все матчи 16-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура на первое место вновь вышел "Зенит", но петербургский клуб лишь по дополнительным показателям опережает ЦСКА и "Спартак"

28 ноября

"Арсенал" - "Зенит" - 0:0
"Химки" - "Краснодар" - 1:0
"Ахмат" - "Локомотив" - 0:0
"Ростов" - "Динамо" - 4:1

29 ноября

"Урал" - "Сочи" - 1:0
"Уфа" - "Тамбов" - 4:0
"Рубин" - ЦСКА - 1:0
"Спартак" - "Ротор" - 2:0

Положение команд: "Зенит", ЦСКА, "Спартак" - 32, "Ростов" - 29, "Динамо" - 27, "Ахмат", "Локомотив" - 25, "Сочи", "Рубин" - 24, "Краснодар" - 21, "Урал" - 19, "Химки" - 18, "Арсенал" - 14, "Тамбов" - 12, "Уфа" - 10, "Ротор" - 8.

Не пропустите: Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя

Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов