Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня

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Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июняФото: твиттер УЕФА

В субботу, 19 июня, состоялись последние матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборная Испании сыграла вничью во втором матче кряду. Франция оступилась в матче с Венгрией, а Германия уверенно разобралась с Португалией.

Группа Е

Испания - Польша 1:1
Голы: Мората, 25 - 1:0, Левандовски, 54 - 1:1  

Турнирное положение: Швеция (4), Словакия (3), Испания (2), Польша (1).


Группа F

Венгрия - Франция 1:1
Голы: Фиола, 45 - 1:0, Гризманн, 66 - 1:1

Португалия - Германия 2:4
Голы: Роналду, 15 - 1:0, Рубен Диаш (аг), 35 - 1:1, Геррейру (аг), 39 - 1:2, Хавертц, 51 - 1:3, Гозенс, 60 - 1:4, Диогу Жота, 67 - 2:4

Турнирное положение: Франция (4), Германия (3), Португалия (3), Венгрия (1).

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3 Албания Албания 3 3
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Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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