Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня
Фото: твиттер УЕФА
В субботу, 19 июня, состоялись последние матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.
Сборная Испании сыграла вничью во втором матче кряду. Франция оступилась в матче с Венгрией, а Германия уверенно разобралась с Португалией.
Группа Е
Испания - Польша 1:1
Голы: Мората, 25 - 1:0, Левандовски, 54 - 1:1
Турнирное положение: Швеция (4), Словакия (3), Испания (2), Польша (1).
Группа F
Венгрия - Франция 1:1
Голы: Фиола, 45 - 1:0, Гризманн, 66 - 1:1
Португалия - Германия 2:4
Голы: Роналду, 15 - 1:0, Рубен Диаш (аг), 35 - 1:1, Геррейру (аг), 39 - 1:2, Хавертц, 51 - 1:3, Гозенс, 60 - 1:4, Диогу Жота, 67 - 2:4
Турнирное положение: Франция (4), Германия (3), Португалия (3), Венгрия (1).
Читайте также: Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 июня
-
Только две сборные не смогли забить после двух туров Евро-2020
-
Анчелотти просит "Реал" подписать защитника дортмундской "Боруссии"
-
Только два футболиста забили на трех последних Евро
-
Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня
-
Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020
-
Хавбек Польши стал самым молодым игроком в истории Евро
-
1
Мората по голам на Евро за сборную Испании уступает только одному футболисту
-
"Ювентус" определился с размером предложения по Локателли
-
Сантуш: "Заслуженная победа Германии"
-
Лёв прокомментировал победу над Португалией
-
Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса
-
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе
-
Джеко может перебраться в Турцию
-
Агент игрока "Лидса" отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА
-
Дешам прокомментировал ничью с Венгрией
-
Португалия стала автором уникального достижения среди европейских сборных
-
2
Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020
-
Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака"
-
4
Роналду повторил рекорд Клозе
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1