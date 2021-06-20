Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня

Фото: твиттер УЕФА

В субботу, 19 июня, состоялись последние матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборная Испании сыграла вничью во втором матче кряду. Франция оступилась в матче с Венгрией, а Германия уверенно разобралась с Португалией.

Группа Е

Испания - Польша 1:1

Голы: Мората, 25 - 1:0, Левандовски, 54 - 1:1

Турнирное положение: Швеция (4), Словакия (3), Испания (2), Польша (1).



Группа F

Венгрия - Франция 1:1

Голы: Фиола, 45 - 1:0, Гризманн, 66 - 1:1

Португалия - Германия 2:4

Голы: Роналду, 15 - 1:0, Рубен Диаш (аг), 35 - 1:1, Геррейру (аг), 39 - 1:2, Хавертц, 51 - 1:3, Гозенс, 60 - 1:4, Диогу Жота, 67 - 2:4

Турнирное положение: Франция (4), Германия (3), Португалия (3), Венгрия (1).

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