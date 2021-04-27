Осечки "Ливерпуля" и "Ман Юнайтед", провал "Вулверхэмптона" и волевая победа "Лестера": все результаты 33-го тура АПЛ
Фото: Твиттер @premierleague
Подошел к концу 33-й тур Английской Премьер Лиги. Стоит отметить небольшое количество забитых мячей - лишь в 3 играх команды на двоих забили больше 3 голов. Но как раз один из таких матчей принес самый неожиданный результат. "Вулверхэмптон" дома разгромно уступил "Бернли" со счетом 0:4. Причиной столь безвольного поражения могло стать то, что "волки" уже не претендуют на высокие места. А вот за возможность участвовать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне развивается серьезная борьба. "Манчестер Юнайтед" не смог переиграть "Лидс", который уже стал грозой фаворитов и закончил матч со счетом 0:0. "Ливерпуль" на последних секундах упустил домашнюю победу над "Ньюкаслом", сыграв 1:1. "Челси" воспользовался таким подарком, переиграв в гостях "Вест Хэм". За бронзу цепляется и "Лестер", который смог дома одержать волевую победу над "Кристал Пэлас" 2:1. Представляем все результаты 33-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Арсенал" - "Эвертон" - 0:1
"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 1:1
"Вест Хэм" - "Челси" - 0:1
"Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон" - 1:0
"Вулверхэмптон" - "Бернли" - 0:4
"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Астон Вилла" - "Вест Бромвич" - 2:2
"Лестер" - "Кристал Пэлас" - 2:1
Матчи Фулхэм" - "Тоттенхэм" - 0:1 и "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" - 5:2 были сыграны ранее из-за участия "шпор" и "горожан" в финале Кубка Английской Лиги.
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (77), "Манчестер Юнайтед" (67), "Лестер" (62), "Челси" (58), "Вест Хэм" (55), "Ливерпуль" (54), "Тоттенхэм" (53), "Эвертон" (52), "Лидс" (47), "Арсенал" (46), "Астон Вилла" (45), "Вулверхэмптон" (41), "Кристал Пэлас" (38), "Бернли" (36), "Саутгемптон" (36), "Ньюкасл" (34), "Брайтон" (34), "Фулхэм" (27), "Вест Бромвич" (25), "Шеффилд Юнайтед" (17).
Фото: Твиттер @premierleague
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18