Осенью сборная России сыграет товарищеские матчи с чехами и немцами
Следующей осенью сборная России сыграет товарищеские матчи с национальными командами Чехии и Германии, информирует официальный сайт РФС.
С первыми подопечные Станислава Черчесова встретятся 10-го сентября, а со вторыми - 15-го ноября. Игра против чехов будет домашней, тогда как с немцами российской сборной придется сыграть на выезде. О месте проведения матчей будет сообщено дополнительно.
Напомним, Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru
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