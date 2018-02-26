Осенью сборная России сыграет товарищеские матчи с чехами и немцами

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Осенью сборная России сыграет товарищеские матчи с чехами и немцамиСледующей осенью сборная России сыграет товарищеские матчи с национальными командами Чехии и Германии, информирует официальный сайт РФС.

С первыми подопечные Станислава Черчесова встретятся 10-го сентября, а со вторыми - 15-го ноября. Игра против чехов будет домашней, тогда как с немцами российской сборной придется сыграть на выезде. О месте проведения матчей будет сообщено дополнительно.

Напомним, Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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