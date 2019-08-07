Ошибка судьи - не повод нарушать фейр-плей. Рассказываем неизвестные случаи, когда игроки специально не забивали пенальти

Судьи – обычные люди и они также допускают ошибки. Неверно принятое решение может серьезно повредить одной команде, а другой подарить шанс. Часто футболисты понимают, что арбитр ошибся, но если команде выгодно, то она просто закрывает глаза и использует подарок судьбы. Ошибочно назначенный угловой, штрафной иили пенальти могут кардинально изменить ход матча. Иногда игроки делают все наперекор судейскому решению, чтобы сохранить честность в футболе. Фэйр-плей никто не отменял.

Благородный капитан молодежки "Галатасарая"

Чтобы у человека вырабатывались положительные черты характера, ценности и уважение к другим, нужно для этого закладывать фундамент еще в раннем возрасте. Перенесемся через Черное море в Турцию. Во время матча между командами U-14 "Галатасарая" и "Истанбулспор" арбитр допустил ошибку. Капитан "Галатасарая" заработал пенальти, которого на самом деле не было. Бекназ Алмазбеков просто потерял равновесие и поэтому повалился на газон. Футболист, оценив ситуацию, сам пошел выполнять удар, но решил направить круглого мимо владений голкипера команды-соперника. 13-летний парень показал, что он справедливый футболист и его достоинство не позволило ему воспользоваться незаслуженно заработанным пенальти. Президент "Галатасарая" Мустафа Дженис отметил поступок своего подопечного: "Мы стремимся привить футболистам в нашем клубе определенную культуру поведения. Хочу поблагодарить весь технический персонал академии за то, что они учат похожим ценностям". В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Галатасарая". Интересно, как поступит мальчик, если окажется в похожей ситуации, но его команда будет уступать?

Справедливый "Карабах" и российский след

В поединке между "Интером" и "Карабахом" форвард гостей упал в штрафной после контакта с вратарем. Главный арбитр встречи заметил в этом эпизоде ​​фол, поэтому без колебаний указал на 11-метров. На табло "горел" ненадежный счет 0:1 и это был шанс для "Карабаха" удвоить свое преимущество. Однако главный тренер гостей Гурбан Гурбанов заметил ошибку судьи и сказал своим подопечным не забивать. Выполнять удар пошел полузащитник Эльвин Мамедов, который с точностью выполнил установку. Карабах все же забил свой второй гол – чуть позже, с чистой совестью. Украинский специалист Роман Григорчук, возглавлявший в то время Габале, прокомментировал поступок тренера команды, с которой они боролись за чемпионство: "У меня к Гурбану – большое уважение. Общался с ним. Очень профессиональный человек. Это нужно воспринимать не как неуважение к судьям, а как дань футболу".

Наверное, такое поведение вдохновила других футболистов "Карабаха". Ведь буквально через три года произошла похожая ситуация. В центре событий оказался товарищеский матч между "Карабахом" и ФК "Кубань". Местный судья поставил очень спорный пенальти в ворота российской команды. На этот раз Махир Мадатов нарочно не забил, но стал автором благородного поступка. Печально, что обычное стремление к честной игре в наше время становится чем-то сверхъестественным. "Такое, конечно, не часто встретишь. Но это говорит о высоком уровне команды соперника, о понимании футбола. Соперник проявил уважение к нам и к честной игре. Вы видели, что весь стадион аплодировал этому поступку", – заявил главный тренер Кубани Евгений Калешин.

Товарищеский матч, который ничего не решал

Апеллировали против решения арбитра и в контрольном матче между "Балтикой" и "Армавиром". Рефери назначил пенальти в ворота армавирцев, которые побеждали 1:0. Соперник мог сравнять счет, но не сделал этого, поэтому традиционно, как все другие герои этого материала, даже не пытался закатить мяч в створ ворот. Им такие пенальти не нужны, как оказалось! Интересно, была бы такая ситуация в официальном матче, когда на кону зачетные баллы?

Контрольный матч, который состоялся не по плану

Иногда товарищеские матчи по своей драматургии захватывают больше, чем официальные. На футбольном поле происходят разные вещи и вы забываете, что этот поединок ничего не решает. Таким был матч между "Уралом" и "Динамо" Бухарест. Сначала судья назначает пенальти, которого не было. Эта ошибка разозлила главного тренера "Динамо" и он просто забрал команду с поля. "Честно, не ожидал, что они так могут поступить. Мы сразу начали общаться с ними. Футболисты румынской команды рассказали, что в предыдущей игре у них было пять предназначенных пенальти. Наверное, второй пенальти разозлил тренера "Динамо". После этого разговора матч продолжился, но спокойнее не стало. Болельщики начали бросать пиротехнику прямо на поле. Страсти не утихали, а это был обычный товарищеский матч", – прокомментировал ситуацию полузащитник "Урала" Константин Ярошенко. Таких ситуаций еще хватает в современном футболе. Игроки протестуют против решения арбитров на разных уровнях и чемпионатах. Честная игра – это основа футбола, без нее любой вид спорта не имел бы никакого смысла. Приятно, что футболисты это понимают и поступают правильно, даже навредив себе. С каждым годом эта тенденция уменьшается, ведь на кону стоят не только зачетные баллы в турнирной таблице, но и большие деньги. Надеемся, что благородные поступки не исчезнут в футболе.

Игорь Малиенко | soccernews.ru