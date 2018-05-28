Ошибки Ульрайха и Кариуса повысили трансферную стоимость Бензема

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Ошибки Ульрайха и Кариуса повысили трансферную стоимость БенземаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес увеличил трансферную стоимость форварда своей команды Карима Бензема до 80-ти миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, такой шаг босса королевского клуба объясняется игрой 30-летнего нападающего в двух последних матчах "сливочных" в Лиге Чемпионов против мюнхенской "Баварии" и "Ливерпуля", в которых ему удалось забить три мяча. При этом СМИ обратили внимание, что Перес должен поблагодарить вратарей чемпиона Германии и "красных" Свена Ульрайха и Лориса Кариуса, которые совершили глупые ошибки и подарили голы французу.

Напомним, у Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала". | soccernews.ru

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