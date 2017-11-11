Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией

Событие, которого так все российские любители футбола ждали, наконец-то произошло. Национальная сборная России открывала главную арену страны "Лужники", которой предстоит принять финал ближайшего Чемпионата Мира, которая не видела большого футбола четыре с половиной года из-за реконструкции. Обновленный стадион вмещает 81 000 зрителей и сегодня был собран настоящий аншлаг. По-другому и не могло быть ведь в гости приехали не кто-нибудь, а сами аргентинцы в составе с великим могучим Лионелем Месси.

Кстати, участие главной звезды и лидера "Барселоны" было оговорено ранее и прописано в контракте. Вместе с ним с первых минут Хорхе Сампаоли выпустил таких известных футболистов, как Ромеро, Маскерано, Отаменди, Ди Мария и Агуэро. Также приятно, что в компании этих людей оказался человек из российского чемпионата Матиас Краневиттер. В свою очередь, Станислав Черчесов немного удивил, занеся в стартовый протокол и Константина Рауша, и Далера Кузяева, и Марио Фернандеса.

Команды начали поединок в спокойном темпе, как традиционно и полагается в товарищеских матчах. Тем не менее россияне сразу же старались включиться в игру, применяли прессинг на половине поля соперника, дабы вынудить аргентинцев совершать ошибки, зная про их не самую лучшую линию обороны. Ближе к экватору первого тайма подопечные Сампаоли полностью завладели преимуществом, просто не отдавая мяч хозяевам. А уже на 19-й минуте "Альбиселесте" имели великолепный шанс открыть счет: Месси классным пассом вывел Ди Марию на свидание с Акинфеевым, но переиграть кипера ЦСКА Анхелю не удалось.

В целом, капитан сборной России был главным действующим лицом в первые 45-ть минут. Как минимум дубль должен был оформлять Серхио Агуэро, но Акинфеев просто превосходно действовал на ленточке. Подопечные Черчесова оживились немножко лишь в концовке первого тайма, но ничем удивить бывалых южноамериканцев им не удалось. Кроме стража ворот, из футболистов в красно-белой форме больше всех выделялся Константин Рауш, выполняющий колоссальный объем работы.

Сразу после перерыва наставник российской сборной бросил в бой Смольникова и Дзагоева, но начало второго тайма осталось за именитыми гостями. Агуэро вывел Месси один на один с голкипером, но лидер "Альбиселесте" решил сыграть элегантно, перебросив мяч парашютом через Акинфеева, но своего капитана подстраховал Рауш, вынеся снаряд с ленточки. Хозяева ответили ближе к 60-й минуте двумя опасными выстрелами Глушакова, но в первом случае полузащитнику "Спартака" не удалось опасть в ворота, а во втором – свою команду спас Ромеро.

В концовке матча россияне поверили в себя и смело побежали вперед и имели несколько шансов, но все же забили аргентинцы. Павон, получив пасс от Месси прострелил на Агуэро, который со второго раза заставил капитулировать Акинфеева. Но справедливости ради стоит отметить, гол нельзя было засчитывать, так как Павон во время передачи находился в положении вне игры – лайнсмен откровенно проморгал этот эпизод.

Таким образом, благодаря обидному голу в концовке встречи Аргентина берет верх над Россией в обновленных "Лужниках".

Россия – Аргентина – 0:1

Голы: Агуэро, 86 – 0:1

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 69), Рауш (Заболотный, 87), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Ал. Миранчук, 82), Смолов

Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Сельсо (Гомес, 59), Сальвио (Павон, 78), Перес (Банега, 89), Ди Мария (Перотти, 75), Месси, Агуэро (Дибала, 89)

Богдан Архипенко

Не пропустите! Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров | http://soccernews.ru