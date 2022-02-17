Осимхен может не сыграть с "Барселоной"

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Осимхен может не сыграть с "Барселоной"

Фото: инстаграм Осимхена\Автор неизвестен

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен может не сыграть в первом матче 1\16 финала Лиги Европы против "Барселоны".

Как сообщает журналист Джакомо Якобеллис, место Осимхена в стартовом составе на игру с "Барсой" все еще под вопросом из-за его готовности.

По информации источника, главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти примет решение только в ближайшие несколько часов.

Отмечается, что опыт Мертенса - отличная альтернатива интенсивности нигерийца.

Игра между "Барселоной" и "Наполи" состоится уже сегодня, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск).

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