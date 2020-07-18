Осимхен ради "Наполи" отказал двум клубам АПЛ

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Осимхен ради "Наполи" отказал двум клубам АПЛ

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен намерен продолжить карьеру в "Наполи".

По сведениям GFFN, 21-летнему нигерийцу осталось пройти медобследование, после чего он подпишет с клубом шестилетний контракт.

Отмечается, что из-за договоренности с "Наполи" Осимхен отказался от переговоров с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Наполи" заплатит за игрока 50 миллионов евро, не считая бонусов.

В этом сезоне на счету Осимхена 18 голов и 6 ассистов в 38 матчах.

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