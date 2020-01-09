Осипенко оригинально отреагировал на переход в "Ростов"

Новичок "Ростова" Максим Осипенко в своём инстаграме коротко прокомментировал трансфер в донской клуб.

"Да, мне опять повезло", - написал 25-летний футболист в соцсети.

Напомним, что сумма сделки составила 500 тысяч евро. Осипенко заключил с "жёлто-синими" контракт до 2024 года.

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