Осипенко оригинально отреагировал на переход в "Ростов"

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Осипенко оригинально отреагировал на переход в "Ростов"

Новичок "Ростова" Максим Осипенко в своём инстаграме коротко прокомментировал трансфер в донской клуб.

"Да, мне опять повезло", - написал 25-летний футболист в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да,мне опять повезло

Публикация от @ maks_osipenko5

Напомним, что сумма сделки составила 500 тысяч евро. Осипенко заключил с "жёлто-синими" контракт до 2024 года.

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