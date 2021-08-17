Осипенко прокомментировал дебютный вызов в сборную России

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Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко поделился эмоциями в связи с приглашением в сборную России, которое стало первым в его карьере.

"Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться. Нет, переживания есть, но не детское волнение. Надеюсь, всё будет хорошо. Как узнал о вызове в сборную? Из интернета. С детства мечтал попасть в сборную. Точнее сначала мечтал попасть в молодёжку, когда ещё маленький был. В молодёжку не получилось, но зато я теперь в основной, ха-ха.

Очень счастлив. Спасибо всем тренерам, с которыми я работал. Абсолютно все приложили к этому руку. Мне кажется, я ещё раньше был готов к сборной. Не знаю, почему раньше не получилось. Может был недостаточно хорош, может - тренеры не верили", - рассказал Осипенко.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты. Все матчи пройдут в рамках квалификации ЧМ-2022.

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