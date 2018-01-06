Оскар Гарсия возглавил "Олимпиакос"

"Олимпиакос" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Оскара Гарсии.

У руля "бело-красных" 44-летний испанский специалист сменил отправленного ранее в отставку Такиса Лемониса.

По итогам 15 туров "Олимпиакос" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в своём активе 32 очка. | http://soccernews.ru