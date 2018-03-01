Оскар: "Хочу помочь "Шанхаю СИПГ стать чемпионом Китая, а затем вернусь в Европу"

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Оскар: "Хочу помочь "Шанхаю СИПГ стать чемпионом Китая, а затем вернусь в Европу"
Бразильский полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что он планирует вернуться в Европу.

"Как и любой другой человек, футболист работает, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Я родом из самых низов. У меня не было ничего, а теперь я получаю большие деньги. Как бы ты ни поступил, будут те, кто тебя поддержал, так и те, кто тебя раскритиковал.

В Китае игрокам предлагают невероятные условия и от них сложно отказаться. Я хочу помогу "Шанхаю СИПГ" стать чемпионом Китая, а затем вернусь в Европу", - приводит слова Оскара A Bola.

Напомним, что 26-летний Оскар перешел в "Шанхай СИПГ" в декабре 2016 года из "Челси" за 60 миллионов евро.

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