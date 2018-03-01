Оскар: "Хочу помочь "Шанхаю СИПГ стать чемпионом Китая, а затем вернусь в Европу"
Бразильский полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что он планирует вернуться в Европу.
"Как и любой другой человек, футболист работает, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Я родом из самых низов. У меня не было ничего, а теперь я получаю большие деньги. Как бы ты ни поступил, будут те, кто тебя поддержал, так и те, кто тебя раскритиковал.
В Китае игрокам предлагают невероятные условия и от них сложно отказаться. Я хочу помогу "Шанхаю СИПГ" стать чемпионом Китая, а затем вернусь в Европу", - приводит слова Оскара A Bola.
Напомним, что 26-летний Оскар перешел в "Шанхай СИПГ" в декабре 2016 года из "Челси" за 60 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12