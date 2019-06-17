Оскар Кардосо побил 73-летний рекорд сборной Парагвая

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Оскар Кардосо побил 73-летний рекорд сборной Парагвая

Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо поразил ворота Катара в матче первого тура Кубка Америки-2019.

36-летний футболист открыл счёт в поединке, реализовав пенальти на 4-й минуте.

Таким образом, как сообщает Mister Chip, Кардосо побил 73-летний рекорд своей национальной команды.

Форвард "Либертада" стал самым возрастным игроком, забивавшим за сборную Парагвая на Кубке Америки. Он превзошёл достижение Делфина Касереса, который в 1946 году отличился в 35 лет и 124 дня.

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