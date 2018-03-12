Оскар: "Меня не волнует, попаду я на Чемпионат Мира или нет"
Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар дал понять, что для него деньги важнее спортивных достижений.
"Меня не волнует, попаду я на Чемпионат Мира или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но я забочусь о своём будущем и будущем моей семьи. Я не хочу быть бедным, когда постарею, и жить воспоминаниями о том, как я играл на Чемпионате Мира" - сказал Оскар.
По некоторым данным, 26-летний бразилец зарабатывает в Китае около 22 миллионов евро в год.
Также читайте: Оскар: "Хочу помочь "Шанхаю СИПГ стать чемпионом Китая, а затем вернусь в Европу". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30