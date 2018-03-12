Оскар: "Меня не волнует, попаду я на Чемпионат Мира или нет"

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар дал понять, что для него деньги важнее спортивных достижений.

"Меня не волнует, попаду я на Чемпионат Мира или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но я забочусь о своём будущем и будущем моей семьи. Я не хочу быть бедным, когда постарею, и жить воспоминаниями о том, как я играл на Чемпионате Мира" - сказал Оскар.

По некоторым данным, 26-летний бразилец зарабатывает в Китае около 22 миллионов евро в год.

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