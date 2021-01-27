Оскар намерен вернуться в "Челси"

Бразильский полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар сообщил, что он хочет вернуться в лондонский "Челси" через несколько лет.

"Я не собираюсь уезжать из Китая, но в конце карьеры хотел бы вернуться в "Челси". Мне удалось построить красивую историю в Премьер-лиге, хотя в то время английские фанаты не слишком верили в бразильских футболистов. Но мне удалось это изменить. Когда я буду постарше, то хочу повторить это. Я по-прежнему хорошо играю, так что в "Челси" должно найтись место для меня", - приводит слова Оскара Yellow and Green Football.

Оскар выступал за "Челси" с 2012 по 2017 годы, а затем перешел в "Шанхай СИПГ" за 60 миллионов евро. В составе китайского клуба 29-летний хавбек провел 145 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал 77 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 ноября 2024 года.

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