Оскар намерен вернуться в "Челси"

Теги челсиоскаршанхай сипг

Оскар намерен вернуться в "Челси"

Бразильский полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар сообщил, что он хочет вернуться в лондонский "Челси" через несколько лет.

"Я не собираюсь уезжать из Китая, но в конце карьеры хотел бы вернуться в "Челси". Мне удалось построить красивую историю в Премьер-лиге, хотя в то время английские фанаты не слишком верили в бразильских футболистов. Но мне удалось это изменить. Когда я буду постарше, то хочу повторить это. Я по-прежнему хорошо играю, так что в "Челси" должно найтись место для меня", - приводит слова Оскара Yellow and Green Football.

Оскар выступал за "Челси" с 2012 по 2017 годы, а затем перешел в "Шанхай СИПГ" за 60 миллионов евро. В составе китайского клуба 29-летний хавбек провел 145 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал 77 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 ноября 2024 года.

Не пропустите: Тухель хочет заполучить Холанда в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Шахтер" и "Динамо" Киев узнали соперников в юношеской Лиге УЕФА

"Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Шахтер" и "Динамо" Киев узнали соперников в юношеской Лиге УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов