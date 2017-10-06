Оскар: "Я бы вернулся в Премьер-Лигу"

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Оскар: "Я бы вернулся в Премьер-Лигу"Полузащитник китайского "Шанхай СИПГ" Оскар заявил о своем желании вернуться в английскую Премьер-Лигу.

"Я бы вернулся, я - еще молод, и мне - всего 26 лет. Кто знает, может я смогу вернуться в Премьер-Лигу через два-три года. Я был бы счастлив это сделать и предпочел бы перейти в "Челси", который оставил мне эту возможность. Мой уход из Англии? Предложение и ситуация, которые я имел в то время, были важны для принятия мной решения. Конте изменил систему, и мне не было места в команде, поэтому я решил уйти. Но дверь в клубе остается открытой для меня", - цитирует 26-летнего хавбека Daily Mail.

Напомним, "Челси" намерен сделать новое солидное предложение по Алексу Сандро. | soccernews.ru

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