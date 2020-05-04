Оскорбивший россиян Игорь Шалимов удалил страницу в Instagram

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Оскорбивший россиян Игорь Шалимов удалил страницу в Instagram

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов сообщил, что он принял решение удалить свою страницу в Instagram.

"Только что я полностью удалил Instagram. Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неё забуду уже завтра, если не сегодня вечером", — приводит слова Шалимова Metaratings.

Напомним, что ранее Шалимов назвал россиян "дармоедами". Гнев тренера вызвали требования граждан поддержки со стороны правительства Российской Федерации во время действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

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