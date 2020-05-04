Оскорбивший россиян Игорь Шалимов удалил страницу в Instagram
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов сообщил, что он принял решение удалить свою страницу в Instagram.
"Только что я полностью удалил Instagram. Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неё забуду уже завтра, если не сегодня вечером", — приводит слова Шалимова Metaratings.
Напомним, что ранее Шалимов назвал россиян "дармоедами". Гнев тренера вызвали требования граждан поддержки со стороны правительства Российской Федерации во время действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.
Не пропустите: Червиченко: "К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому". | http://soccernews.ru
главное
-
В Германии обнаружили живым футболиста, который числился мертвым с 2016 года
-
Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб
-
"Локомотив" хочет купить бразильского таланта
-
Аршавин рассказал, как Алекс Сонг воровал форму у партнеров по "Арсеналу"
-
Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями
Лента новостей
-
Хави сделал прогноз, когда Месси завершит карьеру
-
Футболисты белорусского клуба поздравили Слуцкого, скопировав его фирменное движение
-
"Локомотив" креативно отреагировал на информацию о возможном трансфере бразильца Линкольна
-
1
"Я что вам, дурачок какой-то?" Сын легендарного фигуриста ярко ответил Аршавину
-
В Германии обнаружили живым футболиста, который числился мертвым с 2016 года
-
Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб
-
Президент УЕФА оценил шансы человечества победить коронавирус
-
2
Криштиану Роналду вернулся в Турин
-
"Локомотив" хочет купить бразильского таланта
-
Смертин рассказал о конфликте между Терри и Бриджем из-за женщины
-
1
Аршавин рассказал, почему Фабрегас покинул "Арсенал" и перешел в "Барселону" в 2011 году
-
Александр Кокорин заявил, что выделит миллион рублей на лечение ребенка
-
2
Аршавин рассказал, как Алекс Сонг воровал форму у партнеров по "Арсеналу"
-
Оскорбивший россиян Игорь Шалимов удалил страницу в Instagram
-
Бывший тренер "Баварии" выступил против покупки клубом Лероя Сане
-
Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях
-
"Герта" оштрафовала Калу за видео с рукопожатиями футболистов
-
1
Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями
-
"Реал Сосьедад" показал, как дезинфицируют базу клуба
-
Семак рассказал, достоин ли "Зенит" стать чемпионом в случае досрочного завершения сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20