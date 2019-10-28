Оскорбивший Слуцкого Базур прокомментировал возвращение в "Витесс"
Сегодня, 28 октября, "Витесс" в своём официальном твиттере объявил, что конфликт между главным тренером Леонидом Слуцким и полузащитником Ришедли Базуром исчерпан.
Хавбек команды прокомментировал свое возвращение.
"Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что случилось.Сожалею, что выставил всех в плохом свете.
Рад, что команда приняла меня обратно после извинений, предложила вернуться", - написал Базур в твиттере.
Напомним, футболист поссорился с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировки и собирались подраться, но их разняли. Базур не успокоился и планировал продолжить ссору в раздевалке. Персонал попросил игрока покинуть тренировку, на что он криклул главному тренеру Леониду Слуцкому "Отвали, я не хочу играть за твою команду".
После инцидента полузащитника отстранили от состава, но он принес извинения и его вернули.
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