Оскорбивший Слуцкого Базур прокомментировал возвращение в "Витесс"

Сегодня, 28 октября, "Витесс" в своём официальном твиттере объявил, что конфликт между главным тренером Леонидом Слуцким и полузащитником Ришедли Базуром исчерпан.

Хавбек команды прокомментировал свое возвращение.

"Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что случилось.Сожалею, что выставил всех в плохом свете.

Рад, что команда приняла меня обратно после извинений, предложила вернуться", - написал Базур в твиттере.

Напомним, футболист поссорился с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировки и собирались подраться, но их разняли. Базур не успокоился и планировал продолжить ссору в раздевалке. Персонал попросил игрока покинуть тренировку, на что он криклул главному тренеру Леониду Слуцкому "Отвали, я не хочу играть за твою команду".

После инцидента полузащитника отстранили от состава, но он принес извинения и его вернули.

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