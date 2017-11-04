"Османлыспор" – "Фенербахче" - 1:1 (обзор)

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"Османлыспор" – "Фенербахче" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура чемпионата Турции между "Османлыспором" и "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" упустил победу над "Османлыспором" и другие результаты 11-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 11 26
2 Истанбул ББ 10 20
3 Кайсериспор 11 19
4 Бешикташ 10 18
5 Бурсаспор 11 17
6 Фенербахче 11 17
7 Гёзтепе АС Измир 10 17
8 Акхисар Беледийе ГС 11 17
9 Сивасспор 10 16
10 Аланьяспор 11 14
11 Малатия Беледийеспор 10 14
12 Трабзонспор 11 13
13 Касимпаса 11 12
14 Антальяспор 11 12
15 Коньяспор 10 10
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 11 8
18 Генчлербирлиги 11 8
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