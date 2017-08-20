"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3, "Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0 (обзоры)

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"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3, "Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей второго тура чемпионата Турции.

"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3

"Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0

Не пропустите: "Галатасарай" и "Сивасспор" выиграли свои матчи. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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