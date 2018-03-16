"Османлыспор" и "Антальяспор" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции
В рамках 26-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Османлыспор" в гостях разгромил "Карабюкспор", а "Антальяспор" на выезде переиграл "Касымпашу".
"Карабюкспор" – "Османлыспор" - 0:4
Голы: Гюрлер, 22 - 0:1, Батдал, 41 - 0:2, Батдал, 47 - 0:3, Гюрлер, 90 - 0:4.
"Касымпаша" – "Антальяспор" - 2:3
Голы: Кадах, 42 - 0:1, Дукара, 53 - 0:2, Дианье, 66 - 1:2, Дианье, 70 - 2:2, Алпсой, 82 - 2:3.
Удаление: Менса (50) - "Касымпаша".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|25
|53
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|25
|47
|5
|Кайсериспор
|25
|41
|6
|Трабзонспор
|25
|39
|7
|Гёзтепе АС Измир
|25
|39
|8
|Сивасспор
|25
|38
|9
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|25
|33
|11
|Касимпаса
|26
|31
|12
|Бурсаспор
|25
|30
|13
|Антальяспор
|26
|28
|14
|Аланьяспор
|25
|27
|15
|Османлыспор
|26
|27
|16
|Генчлербирлиги
|25
|26
|17
|Коньяспор
|25
|21
|18
|Карабюкспор
|26
|12