"Османлыспор" и "Антальяспор" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции

В рамках 26-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Османлыспор" в гостях разгромил "Карабюкспор", а "Антальяспор" на выезде переиграл "Касымпашу".

"Карабюкспор" – "Османлыспор" - 0:4

Голы: Гюрлер, 22 - 0:1, Батдал, 41 - 0:2, Батдал, 47 - 0:3, Гюрлер, 90 - 0:4.



"Касымпаша" – "Антальяспор" - 2:3

Голы: Кадах, 42 - 0:1, Дукара, 53 - 0:2, Дианье, 66 - 1:2, Дианье, 70 - 2:2, Алпсой, 82 - 2:3.

Удаление: Менса (50) - "Касымпаша".

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