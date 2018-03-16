"Османлыспор" и "Антальяспор" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции

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"Османлыспор" и "Антальяспор" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции

В рамках 26-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Османлыспор" в гостях разгромил "Карабюкспор", а "Антальяспор" на выезде переиграл "Касымпашу".

"Карабюкспор" – "Османлыспор" - 0:4

Голы: Гюрлер, 22 - 0:1, Батдал, 41 - 0:2, Батдал, 47 - 0:3, Гюрлер, 90 - 0:4.


"Касымпаша" – "Антальяспор" - 2:3

Голы: Кадах, 42 - 0:1, Дукара, 53 - 0:2, Дианье, 66 - 1:2, Дианье, 70 - 2:2, Алпсой, 82 - 2:3.

Удаление: Менса (50) - "Касымпаша".

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Команда М О
1 Галатасарай 25 53
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 25 47
5 Кайсериспор 25 41
6 Трабзонспор 25 39
7 Гёзтепе АС Измир 25 39
8 Сивасспор 25 38
9 Малатия Беледийеспор 25 34
10 Акхисар Беледийе ГС 25 33
11 Касимпаса 26 31
12 Бурсаспор 25 30
13 Антальяспор 26 28
14 Аланьяспор 25 27
15 Османлыспор 26 27
16 Генчлербирлиги 25 26
17 Коньяспор 25 21
18 Карабюкспор 26 12
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