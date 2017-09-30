"Османлыспор" и "Сивасспор" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции

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"Османлыспор" и "Сивасспор" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции

В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. Уверенные домашние победы синхронно одержали "Османлыспор" и "Сивасспор", которые обыграли "Касымпашу" и "Антальяспор" соответственно.

"Османлыспор" – "Касымпаша" - 3:0

Голы: Чагыран, 16 - 1:0, Цикалеши, 45 - 2:0, Умар, 58 - 3:0.


"Сивасспор" – "Антальяспор" - 3:1

Голы: Арслан, 6 - 1:0, Арслан, 38 - 2:0, Арслан, 42 - 3:0, Джуру, 60 - 3:1.

Удаление: Ндинга (57).

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5 Акхисар Беледийе ГС 7 13
6 Фенербахче 7 11
7 Истанбул ББ 6 10
8 Бурсаспор 7 9
9 Сивасспор 7 9
10 Трабзонспор 6 8
11 Касимпаса 7 8
12 Малатия Беледийеспор 6 7
13 Аланьяспор 6 7
14 Коньяспор 6 6
15 Антальяспор 7 6
16 Карабюкспор 7 5
17 Генчлербирлиги 6 4
18 Османлыспор 7 4
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