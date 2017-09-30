"Османлыспор" и "Сивасспор" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции

В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. Уверенные домашние победы синхронно одержали "Османлыспор" и "Сивасспор", которые обыграли "Касымпашу" и "Антальяспор" соответственно.

"Османлыспор" – "Касымпаша" - 3:0

Голы: Чагыран, 16 - 1:0, Цикалеши, 45 - 2:0, Умар, 58 - 3:0.



"Сивасспор" – "Антальяспор" - 3:1

Голы: Арслан, 6 - 1:0, Арслан, 38 - 2:0, Арслан, 42 - 3:0, Джуру, 60 - 3:1.

Удаление: Ндинга (57).

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